Şemdinli'de ev aramasında 142 kaçak tuşlu telefon ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 142 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan titiz çalışmalar neticesinde Şemdinli ilçesindeki bir adreste arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Ü.C. isimli şahsın evinde ruhsatsız tabanca ve satmak için kaçak cep telefonu sakladığı bilgisi alınması üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli şahsın evinde yapılan arama sonucunda; 142 adet kaçak tuşlu cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet şarjör ele geçirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı