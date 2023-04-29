Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün naaşı memleketi Tokat'ta

TOKAT - Mardin Nusaybin kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün naaşı memleketi Tokat'a ulaştırıldı.

Jandarma Astsbay Üstçavuş Mehmet Gündüz, Mardin Nusaybin kırsalında bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidin cenazesi Mardin'de yapılan törenin ardından memleketine gönderildi. Tokat havalimanında yapılan karşılama törenine Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve aile yakınları katıldı. Şehidin cenazesi meslektaşlarının omzunda taşınarak cenaze aracına taşındı. Şehidin cenazesi öğle namazına müteakip Gönlüce köyünde toprağa verilecek.