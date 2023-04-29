Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz son yolculuğuna uğurlandı Mardin Nusaybin kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astubay Üsçavuş Mehmet Gündüz, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz son yolculuğuna uğurlandı

TOKAT - Mardin Nusaybin kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astubay Üsçavuş Mehmet Gündüz, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz, Mardin Nusaybin kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidin cenazesi Mardin'de yapılan törenin ardından memleketine gönderildi. Tokat havalimanında yapılan karşılama töreninin ardından baba ocağında helallik alındı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze namazı için öğle namazını müteakip Niksar Ulu camine getirildi. Cenaze namazına Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Günlüce köyünde toprağa verildi.