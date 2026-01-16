Kedisini kurtarmak için alevlerin içine daldı; komşuları güçlükle dışarı çıkardı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde tek katlı kerpiç evde çıkan yangında can pazarı yaşandı. Evdeki kedisini kurtarmak için alevlerin arasına dalan yaşlı kadın, mahalle sakinleri tarafından güçlükle dışarı çıkartılarak yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın, sabah saatlerinde Seferihisar ilçesi Hıdırlık Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan kerpiç bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple yükselen alevler kısa sürede evi sardı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri yardıma koştu.

Alevlerin arasına geri döndü

Yangın esnasında evden çıkan yaşlı kadın, kedisinin içeride kaldığını fark edince çevredeki vatandaşların engelleme çabalarına rağmen tekrar alevlerin arasına girdi. Yaşlı kadının yoğun duman ve ateşin içerisine girmesi üzerine mahalle sakinleri seferber oldu. İçeri giren komşuları, yaşlı kadını tutarak zorla dışarı çıkarmayı başardı.

Yangın tüpleriyle müdahale edildi

Kadını güvenli bölgeye alan vatandaşlar, bir yandan itfaiyeye haber verirken diğer yandan yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın tamamen söndürüldü.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - İZMİR