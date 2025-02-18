Sedat Peker'den MHP ve 'Türkiye'ye dönecek mi?' sorusuna yanıt

Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, uzun süreli sessizliğini bozdu. MHP Genel Başkanı İzzet Ulvi Yönter'in X hesabından "Allah razı olsun" dediği Sedat Peker, "MHP ile aranızda bir soğukluk vardı. Buzlar eridi diyebilir miyiz?" sorusuna ve Türkiye'ye dönecek misiniz sorularına yanıt verdi.

MHP'DEN PEKER'E: ALLAH RAZI OLSUN

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Peker, felç olup emekliye ayrılan özel harekat polisi Ömer Korkmaz'ın kök hücre tedavisi ve sonrasındaki bakım masrafları için 1 milyon 800 bin TL'lik yardımda bulundu" haberini paylaştı ve "Allah razı olsun…Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum…" yorumunu yaptı. Yönter'in mesajını, Sedat Peker de retweet etti.

"BUZLAR ERİDİ Mİ" SORUSUNA YANIT

Halk Tv yazarı İsmail Saymaz bu gelişmeler üzerine Sedat Peker'e ulaştığını ve "MHP ile aranızda bir soğukluk vardı. Buzlar eridi diyebilir miyiz?" sorusunu yönelttiğini yazdı. Saymaz'ın aktardığına göre Sedat Peker şu yanıtları verdi:

"Ben MHP'de sadece Şefkat Çetin ile sorun yaşadım. Bu da 25 yıl önce. Bugüne kadar sayın Bahçeli ile ilgili hiçbir saygısız kelime kullanmadım. Devlet abi, Başbuğ Türkeş'in makamında oturan, ülkücü hareketin lideridir. Bu vesileyle kendisine Allahtan şifa diliyorum. Yönter, ülkücüler tarafından saygı duyulan biri. Siyaseten bir duruşu olduğunu bütün Türkiye biliyor. Yapmış olduğu paylaşımla bunu kanıtladı. Özel harekat polisimizin tedavisiyle ilgili yaptığım katkıyı değerli bulup kamuoyunda bilinmesini sağlayacak bir paylaşım yaptı."

"TÜRKİYE'YE DÖNMEM İÇİN ERKEN"

En çok merak edilen konulardan olan "Türkiye'ye dönecek mi?" sorusuna da yanıt veren Peker, "Türkiye'ye dönmem için erken olduğunu düşünüyorum. Dönmemle ilgili ne zaman avukatlarım çalışma yapsa, dilekçe hazırlasa, enteresan bir şekilde Fetullahçı gazeteciler tarafından bu durum öğrenilip hayal ürünü olan şiddet olaylarıyla ismimi anıp süreci provoke ediyorlar." dedi.