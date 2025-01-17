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Sazlıdere Barajı'ndaki Uyarı Levhaları Kurşun İle Delik Deşik Oldu

Sazlıdere Barajı'ndaki Uyarı Levhaları Kurşun İle Delik Deşik Oldu
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İstanbul'un Sazlıdere Barajı kıyısında bulunan 'Göle girmek tehlikeli ve yasaktır' yazılı levhalar, ateş edilmesi sonucu delik deşik hale geldi. Bu durum, göl kenarına gelen vatandaşların güvenliğini tehdit ediyor.

İstanbul'daki Sazlıdere Barajı kıyısına asılan uyarı levhaları adeta hedef tahtası haline döndü. Kurşun izleriyle nedeniyle delik deşik olan levhalar böyle görüntülendi.

İstanbul'un Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerine kıyısı olan Sazlıdere Barajı kenarında bulunan "Göle girmek tehlikeli ve yasaktır" yazılı tabelalar adeta hedef tahtasına döndü. Levhaların üzerinde kurşunlardan dolayı oluşan onlarca delik böyle görüntülendi. Göl kıyısına gelen kişilerin levhaları hedef tahtasına çevirmesi oraya dolaşmaya gelen vatandaşları da tehlikeye soktuğu belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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