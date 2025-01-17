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Sazlıdere Barajı'ndaki Uyarı Levhaları Hedef Tahtasına Döndü

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İstanbul'un Sazlıdere Barajı'nda bulunan 'Göle girmek tehlikeli ve yasaktır' yazılı uyarı levhaları, kurşun izleriyle delik deşik hale geldi. Bu durum, göl kenarına gelen vatandaşların güvenliğini tehlikeye atıyor.

Uyarı levhaları hedef tahtasına döndü, delik deşik olan levhalar böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'daki Sazlıdere Barajı kıyısına asılan uyarı levhaları adeta hedef tahtası haline döndü. Kurşun izleriyle nedeniyle delik deşik olan levhalar böyle görüntülendi.

İstanbul'un Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerine kıyısı olan Sazlıdere Barajı kenarında bulunan "Göle girmek tehlikeli ve yasaktır" yazılı tabelalar adeta hedef tahtasına döndü. Levhaların üzerinde kurşunlardan dolayı oluşan onlarca delik böyle görüntülendi. Göl kıyısına gelen kişilerin levhaları hedef tahtasına çevirmesi oraya dolaşmaya gelen vatandaşları da tehlikeye soktuğu belirtildi.

Sazlıdere Barajı'ndaki Uyarı Levhaları Hedef Tahtasına Döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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