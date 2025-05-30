Şarkıcı Şimal'den acı haber! Yaşam savaşını kaybetti

Şarkıcı Şimal'den acı haber! Yaşam savaşını kaybetti
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Uzun süredir kanserle mücadele eden sevilen şarkıcı Şimal, 39 yaşında hayata veda etti. Sanatçının vefat haberi, sevenleri ve müzik dünyası tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Şimal'in mücadelesi birçok kişiye ilham kaynağı olmuştu.

2021 yılında meme kanserini yenerek sağlığına kavuşan şarkıcı Şimal, bu kez beyninde tespit edilen tümör nedeniyle verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 39 yaşındaki sanatçının vefat haberi, hem sanat dünyasında hem de sevenlerinde büyük bir üzüntü yarattı.

Şarkıcı Şimal'den acı haber! Yaşam savaşını kaybetti

Daha önce hakkında çıkan asılsız ölüm haberlerine "Durumu kritik ama yaşıyor" sözleriyle yanıt veren eşi Necati Arıcı, bu kez acı haberi doğruladı. Arıcı sosyal medya sayfasından şu açıklamayı yaparak ölüm haberini duyurdu, " Eşim Şimal Gülen hakkı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası'nda defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir."

Şarkıcı Şimal'den acı haber! Yaşam savaşını kaybetti

Geçmiş yıllarda iki kez zorlu hastalık süreci atlatan şarkıcı Şimal, yeniden sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 2021 yılında meme kanserine yakalanan ve gördüğü tedavi sonrası hastalığı yenen Şimal, geçtiğimiz yıl da beynindeki tümör nedeniyle 8 saat süren bir ameliyat geçirmişti. Bu süreci de başarıyla atlatan Şimal, kısa süre önce sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

Şarkıcı Şimal'den acı haber! Yaşam savaşını kaybetti

Ancak 4 Mayıs'ta ani bir rahatsızlık geçiren ve hastaneye kaldırılan Şimal, bir süre yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyiye gitmeye başlayınca normal servise alınan şarkıcı, günler sonra sosyal medya hesabından son halini paylaşarak yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. Şimal, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Anca kendime geldim arkadaşlar arayan soran herkesten Allah razı olsun. Nöbet geçirdim, yoğun bakıma kaldırıldım. Işın tedavisine başladık belimden. Anlayacağınız zor dönemlerden geçiyoruz. Yine dualarınızı eksik etmeyiniz"

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Elma:

Allah rahmet eysin

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