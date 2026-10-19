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Sarıyer'de seyir halindeki araca saldıran sürücüye 180 bin TL ceza verildi

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Sarıyer Fatih Caddesi'nde 11 Ekim'de seyir halindeki bir araca başka bir sürücü saldırdı; araçtaki kadın ve çocuk büyük korku yaşadı, o anlar kameraya yansıdı. Yakalanan sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulandı, ehliyeti 60 gün alındı ve araç 60 gün trafikten men edildi.

İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki bir araca başka bir sürücü tarafından saldırıda bulunuldu. Kadın ve çocuğun büyük korku yaşadığı olay cep telefonu kamerasına yansırken, kısa sürede gözaltına sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay Sarıyer Fatih Caddesi üzerinde 11 Ekim'de meydana geldi. Seyir halinde bulunan bir araca, başka bir sürücüsü tarafından saldırıda bulunuldu. Çocuk ve kadının çığlıklarının birbirine karıştığı olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ortaya çıkmasının ardından çalışma başlatıldı. Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli B.B.(29) isimli şahıs yakalandı. Şahsa "Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek"ten 180 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyeti ise 60 gün boyunca geri alındı, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Yakalanan şahıs ayrıca "Tehdit Hakaret ve Mala Zarar Verme" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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