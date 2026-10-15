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Sarıyer'de selin bastığı fabrikada mahsur kalan işçiler 24 saat sonra kurtarıldı

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Sarıyer'de selin bastığı fabrikada mahsur kalan işçiler 24 saat sonra kurtarıldı
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Sarıyer'de selin bastığı fabrikada mahsur kalan işçiler, 24 saat sonra ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Suların çekildiği alan havadan görüntülenirken, bir vatandaş şantiyede 60-70 kişinin beklediğini ve OYAK'ın kepçesiyle kurtarıldıklarını söyledi.

Sarıyer'de sel sularının bastığı fabrikada mahsur kalan işçiler 24 saat sonra kurtarıldı. Suların çekildiği alan ise havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağışta Sarıyer'de dere taştı. Derenin taşmasıyla fabrikayı su bastı. Dün geceden beri mahsur kalan fabrika işçileri büyük panik yaşadı. Fabrika işçileri uzun süren çalışmalar sonunda ekipler tarafından kurtarıldı. Suların çekildiği alan ise havadan görüntülendi.

Dün geceden beri mahsur olduklarını ifade eden bir vatandaş, "Yüksek bir yer olan şantiye de bekledik. 60, 70 kişi vardı. Dün geceden beri mahsuruz. OYAK'ın kepçesi geldi bizi aldı" dedi.

Başka bir vatandaş ise "Dün akşamdan beri mahsuruz, OYAK beton geldi bizi kurtardı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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