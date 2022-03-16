Sarıyer'de dron destekli trafik denetimi... Emniyet kemeri takmayanlara ceza yağdı - Haberler

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Sarıyer'de dron destekli trafik denetimi... Emniyet kemeri takmayanlara ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sarıyer'de dron destekli trafik denetimi... Emniyet kemeri takmayanlara ceza yağdı Sarıyer'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Sarıyer'de dron destekli trafik denetimi... Emniyet kemeri takmayanlara ceza yağdı

İSTANBUL - Sarıyer'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Emniyet kemeri takmayan sürücülere para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ve trafik polisleri Sarıyer'de trafik denetimi gerçekleştirdi. Drone ile gerçekleştirilen denetimlerde, ekipler kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti. Emniyet kemeri takmayan sürücüler drone kamerasından tespit edilerek durduruldu. Kontrol noktasında durdurulan sürücülerin evrak ve belgeleri kontrol edildi. Denetimler kapsamında 3 kişiye, emniyet kemeri takmamaktan 196 liradan toplam 588 TL para cezası kesildi. Sürücüler ise durumdan pişman olduklarını ve herkesin güvenliği için emniyet kemerinin takılması gerektiğini söyledi.

Sarıyer'de dron destekli trafik denetimi... Emniyet kemeri takmayanlara ceza yağdı

Sarıyer'de dron destekli trafik denetimi... Emniyet kemeri takmayanlara ceza yağdı

Sarıyer'de dron destekli trafik denetimi... Emniyet kemeri takmayanlara ceza yağdı

Sarıyer'de dron destekli trafik denetimi... Emniyet kemeri takmayanlara ceza yağdı

Sarıyer'de dron destekli trafik denetimi... Emniyet kemeri takmayanlara ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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