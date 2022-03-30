Sarıyer'de dar yolda manevra yapmaya çalışan tır ağaca çarptı - Haberler

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Sarıyer'de dar yolda manevra yapmaya çalışan tır ağaca çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sarıyer'de dar yolda manevra yapmaya çalışan tır ağaca çarptı

Sarıyer'de dar yolda manevra yapamayan tır, ağaca çarptı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de dar yolda manevra yapamayan tır, ağaca çarptı. Tırın üstüne devrilen metrelerce uzunluğundaki ağacın bir kısmı itfaiye ekiplerince kesildi.

Olay, Sarıyer Merkez Mahallesi Şehit Mithat Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır sürücüsü, dönüş yapmak istedi. Mezarlığın etrafında bulunan yoldan dönmek isteyen sürücü, manevra esnasında yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Dorsenin çarptığı ağaç devrildi. Çarpmanın etkisiyle ağaç tırın üzerine devrildi. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışmalara başladı. Kaza nedeniyle caddede trafik oluşurken, ağacın bir kısmı itfaiye ekiplerince kesildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, Sarıyer, Şehit, 3. Sayfa, Haberler

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