Sarıyer'de alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi - Haberler

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Sarıyer'de alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sarıyer'de alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi

Sarıyer'de seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Sarıyer'de seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın vatandaşın kamerasına yansıdı.

Sarıyer Maslak'ta sabah saatlerinde seyir halinde giden otomobil bir anda alev aldı. Yangına araç sürücüsü ilk müdahaleyi kendisi yaparken olay yerine itfaiye çağrıldı. İtfaiye ekipleri müdahalelerin ardından yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yanan araç kullanılamaz hale geldi. O anlar ise vatandaş kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Tragger, Sarıyer, 3. Sayfa, Haberler

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