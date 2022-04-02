Sarıyer Bahçeköy'de kebapçıda yangın çıktı - Haberler

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Sarıyer Bahçeköy'de kebapçıda yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sarıyer Bahçeköy'de kebapçıda yangın çıktı Sarıyer Bahçeköy'de bir kebapçıda yangın çıktı.

Sarıyer Bahçeköy'de kebapçıda yangın çıktı

İSTANBUL - Sarıyer Bahçeköy'de bir kebapçıda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki 3 binaya sıçradı. Yangına müdahale eden bir itfaiye aracı da alev topuna döndü. Bölgeye İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

Sarıyer Bahçeköy'de kebapçıda yangın çıktı

Sarıyer Bahçeköy'de kebapçıda yangın çıktı

Sarıyer Bahçeköy'de kebapçıda yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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