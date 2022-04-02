Sarıyer Bahçeköy'de kebapçıda yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sarıyer Bahçeköy'de kebapçıda yangın çıktı Sarıyer Bahçeköy'de bir kebapçıda yangın çıktı.
Sarıyer Bahçeköy'de kebapçıda yangın çıktı
İSTANBUL - Sarıyer Bahçeköy'de bir kebapçıda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki 3 binaya sıçradı. Yangına müdahale eden bir itfaiye aracı da alev topuna döndü. Bölgeye İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.