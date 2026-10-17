Sarıkamış'ta yağmur altında telesiyej tatbikatında senaryo gereği 4 kişi kurtarıldı

Sarıkamış'da, yağmur ve zorlu hava şartlarına rağmen gerçekleştirilen telesiyej kurtarma tatbikatında, senaryo gereği havada mahsur kalan 4 kişi ekiplerin koordineli müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaymakam Enis Aslantatar, "Şu anki şartlar zor olmasına rağmen hızlı bir şekilde arkadaşlarımız müdahale ediyor. Her türlü olumsuzluğa ekiplerimizle beraber hazır durumdayız" dedi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki kayak tesislerinde, kış sezonu öncesinde telesiyej kurtarma eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi. Yağışlı hava ve zorlu çalışma şartlarına rağmen görev yapan AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, Kızılay ve sağlık ekipleri, senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan 4 kişiyi kurtarmak için seferber oldu.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Kulaç'ın da takip ettiği tatbikatta, telesiyejde meydana gelen arıza nedeniyle havada mahsur kalan 4 kişinin kurtarılması senaryosu uygulandı. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, yağmura rağmen koordineli çalışma yürüterek mahsur kalan kişileri güvenli şekilde tahliye etti.

"Zorlu hava şartlarında zamanla yarıştılar"

Yağış altında gerçekleştirilen tatbikatta ekiplerin hızlı müdahalesi ve koordinasyonu dikkat çekti. Gerçek bir acil durumda karşılaşılabilecek güçlüklerin uygulamalı olarak değerlendirildiği çalışmada, telesiyejde mahsur kalan kişilere ulaşılması ve güvenli tahliye süreçleri ele alındı.

Kış sezonu öncesinde düzenlenen tatbikatla, teknik arızalara karşı ekiplerin hazırlık düzeyinin artırılması ve farklı kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlandı.

"Her türlü olumsuzluğa hazır durumdayız"

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, kış sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kurtarma ekipleriyle hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Aslantatar, "Kış sezonun yaklaşmasıyla beraber Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz, Kızılayımız, AFAD Müdürlüğümüz ve diğer kurtarma ekiplerimiz ile beraber en ufak bir riskte vatandaşlarımıza en hızlı şekilde nasıl müdahale edebiliriz, nasıl hızlı bir şekilde kurtarırız. Onun ile ilgili çalışma yürütüyoruz. Gördüğünüz gibi şuan ki şartlar zor olmasına rağmen hızlı bir şekilde arkadaşlarımız müdahale ediyor. Umarız kaza, bela olmaz iyi bir sezon olur. Ama her türlü olumsuzluğa ekiplerimiz ile beraber hazır durumdayız" dedi.

"Kış sezonu öncesi güvenlik mesajı"

Sarıkamış Kayak Tesisleri'nde gerçekleştirilen tatbikat, kış turizmi döneminde yaşanabilecek acil durumlara karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Yağmura ve zorlu çalışma şartlarına rağmen görevlerini sürdüren ekipler, telesiyej kurtarma senaryosunu başarıyla tamamlayarak sezon öncesi hazırlık çalışmalarına katkı sağladı. Tatbikat daha sonra sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı