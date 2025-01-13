Sansardan Korkan Kedi Ağaca Çıktı, İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Sansardan korkup ağaca çıkan kedi kurtarıldı

İZMİR - İzmir'in Beydağ ilçesinde sansardan korkup ağaca çıkan ve mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay sabah saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sansar görüp korkan ve ağaca çıkan kedi, bir daha aşağı inemedi. Kedinin zor durumda olduğunu gören vatandaşlar ise itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdiven vasıtasıyla ağacın tepesindeki kediyi kurtardı.

Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan kedi daha sonra yeniden sokağa salındı.