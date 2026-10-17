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Şanlıurfa Viranşehir'de 1 kişinin ölümüne yol açan husumet Birecik'te sona erdi

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 yıl önce iki aile arasındaki kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti. Kanaat önderleri ve Ketikan Aşireti Derneği'nin girişimiyle Birecik'te düğün salonunda binlerce kişinin önünde aileler barıştı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 yıl önce 1 kişinin hayatını kaybettiği husumet, Birecik ilçesinde barışla son buldu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Ergün ve Cengiz aileleri arasında yaşanan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmişti. Husumetin kan davasına dönüşmemesi için araya giren kanaat önderleri ve Ketikan Aşireti Derneği, tarafların barışmasını sağladı. Birecik ilçesindeki bir düğün salonunda toplanan binlerce kişi, dualar eşliğinde barışa şahitlik etti. El sıkışıp husumeti sonlandıran aileler, barışa vesile olanlara teşekkür etti. Barış yemeği sırasında jandarma da herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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