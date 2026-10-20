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Şanlıurfa Siverek'te şarampole düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Şanlıurfa Siverek'te şarampole düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akşam saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole düşerek takla attı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunanlar dahil 3 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole düştü, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa kara yolu Ediz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S. (57) yönetimindeki 06 DH 7053 plakalı otomobil, Şanlıurfa istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek takla attı.

Meydana gelen kazada sürücü M.S. ile araçta yolcu olarak bulunan A.A. (51) ve M.A. (36) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlaatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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