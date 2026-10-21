Şanlıurfa Siverek'te otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 45 RR 003 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan H.İ.K. (25), A.K. (39) ve A.K. (46) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı