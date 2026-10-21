Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa Siverek'te otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Siverek'te otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa Siverek'te otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15'inci kilometresinde otomobil şarampole devrildi, araçtaki 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 45 RR 003 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan H.İ.K. (25), A.K. (39) ve A.K. (46) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Futbolun para kralları belli oldu! Türkiye’den tek isim listede

2026'da çuvalla para kazandılar! Türkiye’den tek isim listede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa’da göstericilere parfüm sıkan işletmecinin restoranı ateşe verildi!

İşler iyice çığırından çıktı! Tek bir hareket koca restoranı kül etti
Sigorta sektöründe deprem! Ünlü şirket için iflas talep edildi

Sigorta sektöründe deprem! Dev şirket için iflas talep edildi
Adana’da 15 yaşındaki çocuğu başından vuran 17 yaşındaki şüpheli yakalandı

Vurulan 15, vuran 17 yaşında: Kanlı pusuda tetikçi yakalandı
Ronaldo, bir malikane daha yaptırıyor! Tam 23 oda, 7 banyosu var

Ünlü isim bir malikane daha yaptırıyor! Tam 23 oda, 7 banyosu var
Kanlı infaz: Park halindeki otomobile silahlı saldırıda 1 kişi öldü

İstanbul'un göbeğinde korkunç infaz!
Ali Ağaoğlu altıncı kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu

Ali Ağaoğlu altıncı kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu

Görüşmeler başlamadan bir parti asgari ücret teklifini açıkladı

Görüşmeler başlamadan bir parti asgari ücret teklifini açıkladı