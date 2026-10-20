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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde tahliye kanalına devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde tahliye kanalına devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Aslankuyusu-Aydüştü Mahalleleri arasındaki yolda otomobilin tahliye kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da otomobilin tahliye kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Harran ilçesine bağlı Aslankuyusu - Aydüştü Mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Ali K. idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil tahliye kanalına devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan 3 yaralı, ambulanslarla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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