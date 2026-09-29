Şanlıurfa merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonunda 877 milyon TL tespit edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Şanlıurfa merkezli 5 ilde banka ve kripto hesap hareketlerinde 877 milyon lira işlem tespit edilen 9 şahsa yönelik operasyon düzenledi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından, siber suçlarla mücadele kapsamında bilişim sistemleri dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 9 şüpheli şahsa yönelik Şanlıurfa merkezli İstanbul, İzmir, Bursa ve Giresun'da eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 banka hesabı ve 2 kripto hesabına ait alınan veriler doğrultusunda 877 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı