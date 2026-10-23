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Şanlıurfa Eyyübiye'de ortaokulda yaprak sarması yiyen 12 öğrenci zehirlendi

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Şanlıurfa Eyyübiye'de ortaokulda yaprak sarması yiyen 12 öğrenci zehirlendi
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir ortaokulda iddiaya göre bir velinin getirdiği yaprak sarmasını yiyen 12 öğrenci rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin kent merkezindeki hastanelerde tedavisi sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'da bir ortaokulda yaprak sarması yiyen 12 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Süleymanşah Mahallesi'nde bulunan Mustafa Vedat Mutlu Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir velinin okula getirdiği yaprak sarmasını yiyen 12 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlenme şüphesi bulunan 12 öğrenci, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin kent merkezindeki hastanelerde tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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