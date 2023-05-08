Şanlıurfa'daki kazada hayatını kaybeden 6 depremzede toprağa verildi

HATAY - Şanlıurfa'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden depremzede 6 kişi, Hatay'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinden Doğu illerindeki türbeleri ziyarete giden, Yakup Bulut(60), Ömer Yalçın(63), Ahmet Bulut(65), Cafer Karaçoban(69), Reşit Kahyaile Halil Sönmez'iniçinde bulunduğu 31 AAG 099 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 23. kilometresinde, 63 AEM 905 plakalı araç yüklü tır ile çarpıştı. Kazada her iki araçta şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hataylı depremzede olduğu öğrenilen 6 kişi Hassa ilçesindeki farklı mahallelerde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Öte yandan Halim Sönmez'in ilçede sevilen bir kanaat önderi olduğu ve yanındaki arkadaşlarıyla Şanlıurfa, Siirt, Diyarbakır ve Mardin'de türbe ziyaretine gittikleri ve dönüşte kazanın yaşandığı belirtildi.

Cafer Karaçoban'ın 6 Şubat'taki depremde evinin yıkıldığı ve sonda balkondan atlayarak enkaz altında kalmaktan kurtulduğu öğrenildi.