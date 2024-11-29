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Şanlıurfa'da Yüksek Gerilim Hattı Düşerken Sürücü Son Anda Kurtuldu

Şanlıurfa'da Yüksek Gerilim Hattı Düşerken Sürücü Son Anda Kurtuldu
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir sürücü, yüksek gerilim hattının patlayarak yolun ortasına düşmesi sonucu son anda büyük bir tehlikeden kurtuldu. Mahalledeki elektrik arızası daha önce de yaşanmıştı.

Şanlıurfa'da aracıyla ilerleyen bir sürücü, patlayarak sokak ortasına düşen yüksek gerilim hattından saniyelerle kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde yaşandı. Sürekli yüksek gerilim hattından kıvılcımlar saçarak elektrik arızasının yaşandığı sokakta dün gece yeniden alevler yükseldi. Sokaktan geçen yüksek gerilim hattından kıvılcımlar çıktığını gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetmeye başladı. Bir süre alev alıp kıvılcım saçan yüksek gerilim hattı aniden kopup yolun ortasına düştü. O esnada aracıyla sokaktan geçmeye çalışan bir sürücü, düşen yüksek gerilim hattı tellerinden son anda kurtuldu. O esnada sokakta kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti.

Öte yandan mahallede yaşayan vatandaşlar, daha önce de aynı sorunun yaşandığını ve haber verdikleri Dicle Elektrik (DEDAŞ) ekiplerinin gelip baktıktan sonra sorunu çözdüklerini belirterek bölgeden ayrıldıklarını belirtti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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