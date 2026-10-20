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Şanlıurfa'da TİGEM bahçesinden 75 kilo fıstık çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

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Şanlıurfa'da TİGEM bahçesinden 75 kilo fıstık çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, TİGEM'e ait fıstık bahçelerinden 75 kilogram fıstık çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Jandarmanın önleyici devriyesi sırasında fıstık torbalarını araca yüklerken yakalanan şüpheliler gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) ait fıstık bahçelerinden 75 kilogram fıstık çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM işletmesi sahasında önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi.

Devriye sırasında 4 şüpheli, TİGEM'e ait fıstık bahçelerinden topladıkları 75 kilogram fıstığı torbalarla araca yükledikleri sırada yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, karakola götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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