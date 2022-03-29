Şanlıurfa'da sınırı kaçak geçen araç kaza yaptı: 6 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da sınırı kaçak geçen araç kaza yaptı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Şanlıurfa'da sınırı kaçak geçen araç kaza yaptı: 6 yaralıŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı kaçak yollarla geçen araç kaza yaptı, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da sınırı kaçak geçen araç kaza yaptı: 6 yaralı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı kaçak yollarla geçen araç kaza yaptı, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar ilçesine bağlı Gök Çayır mevkiinde meydana geldi. Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan araç, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı sulama aracı ile çarpıştı. Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu İ.A., A.G., M.S., H.A. A.M. ve R.A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da sınırı kaçak geçen araç kaza yaptı: 6 yaralı

Şanlıurfa'da sınırı kaçak geçen araç kaza yaptı: 6 yaralı

Şanlıurfa'da sınırı kaçak geçen araç kaza yaptı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title