Şanlıurfa'da polisle çatışan firarinin kendi silahıyla intihar ettiği belirtildi

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Şanlıurfa'da yaralama ve çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirtilen şahıs, kaldığı rezidans dairesine düzenlenen polis operasyonu sırasında silahla karşılık verdi. Çatışmanın ardından başından vurulmuş halde bulunan şahsın kendi silahıyla yaşamına son verdiği belirtildi. O ana ait çatışma görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, firari şüpheli Celal Çaltı'nın (30) kaldığı odada silah bulunduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye zırhlı polis araçları ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan ekipler, Çaltı'ya teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Ancak teslim olmayı reddettiği öne sürülen şüpheli, polise silahla karşılık verdi. Bunun üzerine bölgede silahlı çatışma yaşandı. Polisle çatışan zanlı o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Zanlının kendi silahıyla intihar ettiği öğrenilirken, ölüm haberini alan yakınları ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Çaltı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ayrıntılarının belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı