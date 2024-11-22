Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Cinayet Zanlısı Yakalandı

Şanlıurfa'da Cinayet Zanlısı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, 43 yaşındaki Leyla Örün'ün boğazının kesilerek öldürülmesinin ardından, cinayet zanlısı Ahmet El A. yakalandı. Olayın detayları ve polis soruşturması devam ediyor.

Şanlıurfa'da 43 yaşındaki kadının boğazını keserek öldüren cinayet zanlısı yakalandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan 43 yaşındaki Leyla Örün adlı kadını boğazını keserek öldürdüğü belirlenen zanlı, polis tarafından yakalandı. Olay sonrası güvenlik kameralarını inceleyen polisler, cinayet zanlısı olarak yabancı uyruklu Ahmet El A.'yı gözaltına aldı.

Olayın geçmişi

Olay gece saat 03.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Bir apartmanın 5'inci katında tek başına yaşayan Leyla Örün'den haber alamayan yakınları evine gitti. Kadının kapıyı açmaması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polis ekipleri, kapıyı açmaları için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasından sonra içeri giren ekipler, kadının kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
'Safları sıklaştırın' çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

Adliye önünde istediği oldu

 Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi

Putin'in tedirgin eden hamlesi, NATO'yu harekete geçirdi

 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi
Erdoğan'ın sözleri sonrası 2025 yılı asgari ücret artışında %45 oranı konuşulmaya başlandı

Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 22 Kasım Kızılcık Şerbeti dizisi 77. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! 25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti nedir? Hurda teşviki ne zaman başlayacak? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir diyanet? Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Yüksek zeka belirtisi neler, nasıl tespit edilir? Üstün zeka eğitimi nasıl olmalı? 21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi? Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı? Öğretmenler Günü'nde öğretmenime ne yazabilirim? ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI | Öğretmenler günü için anlamlı, duygusal, kısa sözler ve şiirler! Motorine zam gelecek mi? 22 Kasım motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.