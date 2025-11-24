Şanlıurfa'da Çıkan Yangın İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

Şanlıurfa'da bir meskende çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesinde bulunan bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin tamamını sardı. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye kipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Şans eseri çıkan yangından etkilenen olmazken, meskende maddi hasar oluştu.

Yangının çıkma nedeni araştırılıyor. - ŞANLIURFA