Üye Girişi
Haberler
Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

 İstanbul'da 2 ayrı adrese baskın: 3 milyon 600 bin sahte euro ele geçirildi

Sahte döviz ihbarlarının ardından ilk baskın! Ele geçirilen paraların sayısı epey fazla

 MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den sınırımızda başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı

Şanlıurfa'da Çalınan Otomobil Terk Edildi, Zanlılar Yakalandı

Şanlıurfa'da Çalınan Otomobil Terk Edildi, Zanlılar Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceylanpınar'da çalınan otomobil, boş alanda terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili 2 zanlıyı yakaladı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobil çalıp boş alanda terk eden 2 zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Evin önüne park ettiği 63 HS 032 plakalı otomobilinin yerinde olmadığını gören İ.E.B. polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, çalındığı değerlendirilen otomobili bulmak için çalışma başlattı. Çarşı ve mahalle bekçileri, devriye sırasında bahse konu otomobili 15 Temmuz Mahallesindeki boş bir alanda terk edilmiş halde buldu. Otomobil çekici yardımıyla emniyete götürülürken olayı araştıran polis ekipleri, otomobili çalan şahısların K.Y. ve D.N. olduğunu belirledi. Polisin operasyonuyla yakalanan şahıslar emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Arka Sokaklar'ın yıldızından RTÜK'ün cezasına tek cümlelik yorum
img

Bitirdiği transferi canlı yayında açıkladılar
img

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

28 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Erciyes Kayak Merkezi nerede, ne zaman açılır? Erciyes Kayak Merkezi pisti kaç km? AZ ALKMAAR-GALATASARAY maçı hangi kanalda? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı izleme linki var mı? Palandöken Kayak Merkezi nerede, hangi ilde? Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon açıldı mı? Uludağ Kayak Merkezi nerede, nasıl gidilir? Uludağ kayak sezonu ne zaman başlıyor? TÜİK Kasım enflasyonu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Kasım 2024 enflasyon oranı ne olacak? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 28 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Dexter ne zaman çıkacak, hangi platformda? Dexter: Original Sin konusu ne, oyuncuları kimler? TRT SPOR CANLI, HD İZLE! TRT Spor maçları şifresiz mi? UEFA maçları şifresiz izlenir mi? Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş muhtemel 11'i! Doğal gaz desteği ödemesi Aralık 2024 ne kadar, ne zaman yatacak? (E-devlet)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.