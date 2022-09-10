Sancaktepe pes dedirten görüntü: İETT şoförü engelli vatandaşı otobüse almadı

İETT şoförü engelli vatandaşı otobüse almayınca diğer yolcular tepki gösterdi

İSTANBUL - Sancaktepe'de İETT şoförü otobüse binmek isteyen engelli vatandaş için engelli rampasını açmadı. Olay sonrası yolcular ve şoför arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde Kadıköy otobüs hattında yaşandı. İddiaya göre, Sancaktepe Yenidoğan mevkiinde seyir halinde olan ve durağa yaklaşan İETT şoförü, otobüse binmek isteyen tekerlekli sandalyeli engelli bir vatandaşı görünce engelli rampasını açmadı. Engelli rampası açılmadığı için otobüse binemeyen engelli vatandaş mağdur olurken olayı gören diğer yolcular da duruma sessiz kalmayarak şoföre tepki gösterdi. Olay sonrası otobüsten inen diğer yolcular şoförle sözlü tartışmaya girerek 'Terbiyesiz' sözleriyle tepki gösterdi. Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, engelli vatandaşın otobüse alınmadığı, diğer yolcuların ise İETT şoförü ile tartıştığı görülüyor.