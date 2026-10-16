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Sancaktepe'den kaçırılan şahıs Kartal'da konteynerde kurtarıldı, 5 şüpheli yakalandı

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Sancaktepe'den kaçırılan şahıs Kartal'da konteynerde kurtarıldı, 5 şüpheli yakalandı
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Sancaktepe'den kaçırılarak Kartal'da bir konteynerde zorla alıkonulduğu belirlenen şahıs, düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Olayla bağlantılı 5 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

Sancaktepe'den kaçırılarak Kartal'da bir konteynerde zorla alıkonulduğu belirlenen şahıs, düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Olayla bağlantılı 5 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 13 Ekim'de Sancaktepe Emek Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinden bir şahsın zorla kaçırıldığı belirlendi. Yürütülen çalışmalarda mağdurun zorla bindirildiği aracın plakası tespit edilirken, yapılan araştırmalar sonucunda mağdurun Kartal ilçesinde bir konteynerde zorla alıkonulduğu tespit edildi. İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat unsurları tarafından düzenlenen operasyon sonucunda mağdur kurtarılırken, olayla bağlantılı 5 şüpheli yakalandı.

Yapılan araştırmalarda, mağdur D.M.'nin (21) zihinsel engeli bulunan A.K. (24) isimli şahıs ile arasında alacak verecek meselesi bulunduğu; D.M. isimli şahsın, A.K.'nin zihinsel engel durumundan faydalanarak kendisine farklı günlerde yaklaşık 120 bin TL değerinde hediye aldırdığı öğrenildi. Zihinsel engeli bulunan A.K.'nin ailesinin durumu öğrenmesinin ardından yaşananlara engel olmak istediği, bu süreçte A.K.'nin akrabalarının D.M.'yi kaçırarak alıkoydukları belirlendi.

Konu ile ilgili, A.K. isimli şahıs alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, D.M. isimli şahıs ve onu zorla kaçıran 5 şüpheli şahıs hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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