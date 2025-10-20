Sancaktepe'de otomobil kamyonete çarptı, 2 yaralı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, kamyonete arkadan çarpan otomobil takla attı. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sancaktepe ilçesi Paşaköy yolu D-20 kara yolu Çekmeköy istikametinde, saat 14.45'te meydana geldi. İddiaya göre, Seyde Okuyucu yönetimindeki 34 BIY 606 plakalı Seat marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kavşakta dönüş yapmakta olan Orhan Özdemir idaresindeki 55 VE 428 plakalı Isuzu marka kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL