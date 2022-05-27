Sancaktepe'de kafeden 15 bin TL'lik televizyon çaldı, 300 TL'ye hurdacıya sattı...Şahsın kaçış anları kamerada - Haberler

Sancaktepe'de kafeden 15 bin TL'lik televizyon çaldı, 300 TL'ye hurdacıya sattı...Şahsın kaçış anları kamerada

İSTANBUL - Sancaktepe'de bir hırsız, girdiği kafede bulunan 15 bin TL değerindeki LCD televizyonu çaldı. Hırsız çaldığı televizyonu bir hurdacıya verip karşılığında 300 TL aldı. Polis tarafından yakalanan şahsın ayrıca benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Sancaktepe'de Osmangazi Mahallesindeki bir kafede 21 Mayıs Cumartesi günü saat 11.40 sıralarında hırsızlık suçu işlendiği bilgisi üzerine polis olay yerine intikal etti. Yapılan incelemede şüpheli şahsın iş yerine hırsızlık yapmak için girdiği ve 15 bin TL değerinde 1 adet LCD televizyonu çaldığı ve olay yerinden hızla uzaklaştığı anlaşıldı.

Çaldığı 15 bin TL'lik televizyonu 300 TL'ye satmış

Eşkal tespiti yapılan M.C.Ş.isimli şüpheli şahıs 21 Mayıs günü saat 17.45 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde polis tarafından yakalandı. Şüphelinin iş yerinden çaldığı malzemeyi N.A.isimli bir hurdacıya 300 TL karşılığında sattığı belirlendi.

N.A. isimli şüpheli şahıs ikametinde polis tarafından yakalandı. M.Ç.S.'nin çalarak N.A.'ya sattığı LCD televizyon da ele geçirildi.

Televizyon çaldığı tespit edilen M.C.Ş. isimli şüpheli şahsın yapılan üst aramasında bonzai olduğu düşünülen 3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın ayrıca benzer suçlardan birçok suç kaydı olduğu tespit edildi.

M.C.Ş. hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca M.Ç.S. "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Yakalanan N.A. isimli şüpheli şahıs ise "suç eşyasını satın alma veya kabul etme" suçundan yapılan adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.