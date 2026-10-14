Haberler

Samsun İlkadım'da trafik ışıklarında karşıya geçen yayaya SUV çarptı, yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun İlkadım'da trafik ışıklarında karşıya geçen yayaya SUV çarptı, yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda, Atatürk Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya SUV araç çarptı. Yaralanan yaya, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'da trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışırken SUV aracın çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Sudenur B.'ye, Ömer F. idaresindeki 55 AFB 229 plakalı SUV araç çarptı. İhbar üzerine olay yerine ilk olarak motosikletli sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 47 sitede yayınlandı.
Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı

Ünlü ismin sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Thierry Henry, Galatasaray taraftarına hayran kaldı: Daha önce hiç duymamıştım

Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray taraftarına hayran kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek mahkeme başkanlarıyla yemekte bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek mahkeme başkanlarıyla bir araya geldi
TRT ekranlarından duyurdu! AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan İzmirlilere müjde

AK Parti rozeti takan Tugay'dan İzmirliye "Oh" dedirtecek müjde
Burçin Şahindur'dan Yeni Partili vekillere olay sözler: Patlıcana zam geldiğinde de...

TBMM'deki görüntü için olay sözler: Patlıcana zam geldiğinde de...
Gizli bölme bile kurtaramadı! FETÖ hükümlüsü evde yakalandı

FETÖ hükümlüsünün gizlendiği yeri görenler şaşkına döndü
TİP’in Genel Merkez ve İstanbul İl Başkanlığı'nın X hesaplarına erişim engeli geldi

TİP’in yüz binlerce takipçisi olan hesaplarına erişim engeli geldi
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a büyük tepki

Beşinci golden sonra olanlar oldu