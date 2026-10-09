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Samsun İlkadım'da kurye, SUV aracın çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Samsun İlkadım'da kurye, SUV aracın çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Samsun İlkadım'da Unkapanı Caddesi'nde motosikletini park ettikten sonra inen kuryeye SUV araç çarptı. Kazada yaralanan kurye, ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'da motosikletini park ettikten sonra inen kurye, SUV aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İlkadım ilçesi Unkapanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AYG 957 plakalı motosikletini park ederek araçtan inen kurye Mesut A.'ya, Tuğçe Nur P. idaresindeki 55 ABB 927 plakalı SUV araç çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans motosiklet ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı kurye, ardından kara ambulansıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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