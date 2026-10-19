Samsun İlkadım'da elektrikli bisiklet devrildi, sürücü yaralandı

Samsun İlkadım'da elektrikli bisiklet devrildi, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada yaralı, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde devrilen elektrikli bisikletten düşen sürücü yaralandı.
Kaza, Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Uğur Ars idaresindeki elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücü düşerek yaralandı.
Yaralıya ilk müdahale, olay yerine gelen motosikletli 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı