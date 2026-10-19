Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun İlkadım'da elektrikli bisiklet devrildi, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun İlkadım'da elektrikli bisiklet devrildi, sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada yaralı, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde devrilen elektrikli bisikletten düşen sürücü yaralandı.

Kaza, Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Uğur Ars idaresindeki elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücü düşerek yaralandı.

Yaralıya ilk müdahale, olay yerine gelen motosikletli 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 39 sitede yayınlandı.
Şarkıcı Mela Bedel’in annesi hayatını kaybetti

Genç şarkıcının acı günü: Annesini kaybetti!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlayda’yı 12 kurşunla öldüren sanığın cezası belli oldu

İlayda'yı katleden caniye ceza yağdı! Gün yüzü göremeyecek
Masraflar ağır geldi! Prenses 16. yüzyıldan kalma sarayını kiraya veriyor

Prenses çaresiz! Bakın kiraya çıkardığı sarayı için kaç lira istiyor
Ahmet Aras, AK Parti'ye mi geçecek? İddialara ilk ağızdan yanıt verdi

CHP'den istifa eden başkan AK Parti'ye mi geçecek? "Geç bile kaldım"
İstanbul Valisi Gül: Hasar tespit dışında selden etkilenenlere 10 bin lira aktarıyoruz

İstanbul Valisi Gül açıkladı: 10 bin lira ödeme yapılacak
Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu

Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu
Alihan Kuriş soruşturmasında 'FETÖ' izi! 1 dolarlık banknotlar dosyaya girdi

Alihan Kuriş soruşturmasında FETÖ izi! 1 dolarlık banknotlar dosyada
Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de idam edildi

Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de artık hayatta değil