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Samsun İlkadım'da devrilen motosikletin 78 yaşındaki sürücüsü yaralandı

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Samsun İlkadım'da devrilen motosikletin 78 yaşındaki sürücüsü yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde Kale Mahallesi Fuar Caddesi'nde motosikletin kayarak devrilmesi sonucu 78 yaşındaki sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kale Mahallesi Fuar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Kocabal (78) idaresindeki 55 ALA 077 plakalı motosiklet, seyir halindeyken kayarak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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