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Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.45'te Atatürk Bulvarı üzerindeki viyadükte gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı Dolum Tesisi önü viyadük üstünde saat 09.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yiğit Ali S. idaresindeki 55 AYG 56 plakalı otomobil önce Mert T.'nin kullandığı 34 FL 7208 plakalı otomobile, ardından da İlyas Y. yönetimindeki 55 GS 252 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme trafik kazasında araç sürücüleri ile Olgun Y., Atahan A. ve Yusuf M.M. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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