Samsun'da uyuşturucu ticareti operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

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Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 2 kişi çıkardıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri takip ve çalışmalar sonucunda uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen iki ayrı şahsa yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda C.B. ile M.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.B. ile M.Ş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İki şüpheli, Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı