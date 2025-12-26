Araçlarında uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı
Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kutlukent Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimde durdurulan araçta yapılan aramada, toplam bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili A.Y. (28) ile E.Ö. (27) gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa