Araçlarında uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir araçta yapılan aramada 1400 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kutlukent Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimde durdurulan araçta yapılan aramada, toplam bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili A.Y. (28) ile E.Ö. (27) gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

