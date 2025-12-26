Araçlarında uyuşturucu hap ele geçirilen 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, araçta yapılan aramada uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kutlukent Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimde durdurulan araçta yapılan aramada, toplam bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili A.Y. (28) ile E.Ö. (27) gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN