Damat borç tartışmasında kayınpederini sırtından bıçakladı
Samsun'da yaşanan olayda A.K ile damadı H.Y. arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine damat H.Y., kayınpederi A.K.'yi sırtından bıçakladı. Hastaneye kendi aracıyla giden kayınpeder, ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde damadı tarafından bıçaklanan kayınpeder hastanede tedavi altına alındı.
KAYINPEDERİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI
İddiaya göre, Dededağı Mahallesi'nde A.K. (42) ile damadı H.Y. (22) arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y, kayınpederi A.K'yi sırtından bıçakladı.
HASTANEYE ARACIYLA GİTTİ
Kendi kullandığı aracıyla Bafra Devlet Hastanesi'ne giden A.K, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
DAMAT GÖZALTINA ALINDI
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.Y. ile kardeşi O.Y. (24) ve babası K.Y'yi (56) gözaltına aldı. K.Y. ve O.Y, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, H.Y'nin işlemleri ise sürüyor.