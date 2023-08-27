Samsun'da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 8 Yaralı

Samsun'da cuma namazı çıkışında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Samsun'UN Çarşamba ilçesinde Cuma namazı çıkışı sonrası yaşanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden Muzaffer B., Muharrem B., Cafer B., Onur B., Burakcan B., Özcan B. ve Cengizhan B. tutuklandı. Sefa K. ve Bülent Ş. adli kontrol şartıyla, Zafer B. de hakimlikçe serbest bırakıldı.