Haberler

Bafra'da tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı: 1 ağır yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bafra ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Tartışma sırasında bir kişi, diğerine ateş açarak kaçmaya çalışanı yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saat 03.50'de Hacınabi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunushan S. (29) ile Göksel C. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Göksel C., yanındaki silahla olay yerinden kaçmaya çalışan Yunushan S.'ye 4 el ateş etti. Yunushan S., sırtına ve kalçasına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne oradan da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, Göksel C.'yi olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

