Samsun'da Okuldan Hırsızlık Yapan 4 Kişi Yakalandı

Samsun'da Okuldan Hırsızlık Yapan 4 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde bir okulun müdür yardımcısının odasından 3 bin 300 lira çalan 4 kişi, polis tarafından yakalandı. Zanlılardan ikisi çocuk yaşta olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Samsun'da okulun penceresinden içeri girerek müdür yardımcısının odasından 3 bin 300 lira para çalan 2'si çocuk 4 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'ndeki Uludağ Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun penceresinden içeri giren zanlılar, müdür yardımcısının odasından 3 bin 300 lira para çaldı. Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili Ö.S.(19), A.B.(20), E.Y.(17) ve Y.Ç.'yi(13) yakalayarak gözaltına aldı. Yaşı küçük E.Y. ve Y.Ç., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulara tamamlanan Ö.S. ve A.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Diyarbakır'da kutlamadan dönen kadın silahlı saldırıda öldü

Doğum günü dönüşü silahlı saldırı: Genç kadın hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ'daki orman yangını ikinci günde kontrol altına alındı

Facianın ikinci gününde valilik beklenen haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.