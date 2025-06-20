Samsun'da Meyve Suyu Kutularında Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Samsun'da Meyve Suyu Kutularında Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
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Samsun'da polis, meyve suyu kutuları içine gizlenmiş 648 adet ecstasy hap ile birlikte metamfetamin ve sentetik ecza ele geçirdi. İki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Samsun'da meyve suyu kutularında uyuşturucu hap ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis meyve suyu kutuları içine gizlenmiş 648 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde iki farklı adrese yönelik operasyon düzenledi. N.Y. ve B.K. isimli şüphelilerin yapılan üst ve ikamet aramalarında meyve suyu kutuları içine gizlenmiş 648 adet ecstasy hap ile 7,85 gram metamfetamin ve 10 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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