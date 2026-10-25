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Samsun'da kız meselesi yüzünden 2 kişi bıçaklandı, saldırgan adliyeye sevk edildi

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Samsun'da kız meselesi yüzünden 2 kişi bıçaklandı, saldırgan adliyeye sevk edildi Haber Videosunu İzle
Samsun'da kız meselesi yüzünden 2 kişi bıçaklandı, saldırgan adliyeye sevk edildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Gece saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşanan olayda yaralılar Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, gözaltına alınan saldırgan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanırken, gözaltına alınan saldırgan adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Oduncu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.V. (21), kız meselesi yüzünden çıkan kavgada E.Y.'yi (29) sol göğsünden, S.E.'yi (19) ise sol dizinden bıçakladı. Yaralılar ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli E.V., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüpheli E.V., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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