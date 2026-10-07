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Samsun'da kıskançlık tartışmasında karısını bıçaklayan koca adliyeye sevk edildi

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Samsun'da kıskançlık tartışmasında karısını bıçaklayan koca adliyeye sevk edildi
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Samsun İlkadım'da kıskançlık tartışmasının ardından karısını bacak ve sırtından bıçakla yaralayan koca, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Yaralı kadın Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, koca suç aletiyle olay yerinde yakalanmıştı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde kıskançlık nedeniyle tartıştığı karısını bıçaklayan koca adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. (38), eşi Ayşe Ç.'yi (37) bacak ve sırt kısmından bıçakla yaraladı. Yaralı kadın, olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali Ç. suç aletiyle birlikte olay yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantepli olan çiftin aşçılık yaptığı, yaklaşık 4 yıl önce yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadıkları ve 2 ay önce barışıp bir araya geldikleri ve son birkaç gündür kıskançlık nedeniyle tartıştıkları, bıçaklama olayının da bu tartışmaların ardından meydana geldiği öğrenildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan Ali Ç. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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