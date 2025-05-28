Samsun'da İnşaatta Temizlik Yapan Şahıs 2.5 Metreden Düştü

Samsun'da İnşaatta Temizlik Yapan Şahıs 2.5 Metreden Düştü
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Samsun'da 66 yaşındaki Ahmet Ö., inşaatta temizlik yaparken 2,5 metreden düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Samsun'da bir inşaatta temizlik yapan şahıs, 2 buçuk metreden düşerek yaralandı.

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Gazneli Mahmut Sokak'ta meydana gelen kazada, 66 yaşındaki Ahmet Ö., temizlik yaparken inşaattan düştü. Başından ve vücudunun farklı yerlerinde yaralanan şahıs olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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