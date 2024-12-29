Samsun'da İki Öğretmenin Vefatı Eğitim Camiasını Yasa Boğdu

Samsun'da farklı okullarda görevli iki öğretmen aynı gün vefat etti. Öğretmenlerin vefatı eğitim camiasını yasa boğdu.

Tekkeköy Cemal Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Abdurrahman Ateş (53), geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen öğretmenin cenazesi yarın İlkadım ilçesi Toraman Tepe Camii'nde öğle namazı sonrası Toraman Tepe Mezarlığı'na defnedilecek.

Müzik öğretmeni hayatını kaybetti

Fahriye-Kemal Kızılot Özel Eğitim Uygulama Okulu Müzik Öğretmeni Şenol İyibil (44) ise mücadele ettiği ALS hastalığına yenik düştü. 4 gün boyunca yoğun bakımda kalan İyibil, verdiği yaşam savaşını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen öğretmenin cenazesi yarın öğle namazını müteakip İlkadım ilçesi Derecik Mezarlığı'na defnedilecek.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü yayınladığı taziye mesajında, "Öğretmenlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN